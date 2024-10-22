У многодетной пары из Уфы родился пятый сын

В Уфе у семьи Зозуля пополнение: на свет появился их пятый сын. О радостном событии рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.
Пара Вера и Владимир уже воспитывает четверых мальчиков. Самому старшему из них 15 лет.
Счастливое событие для семейства Зозуля произошел сегодня, в половину десятого утра. Ребенок появился на свет в срок, здоровым и крепки, сами роды прошли без осложнений.
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