Поезд Деда Мороза прибудет в Тайшет 19 ноября

Поезд Деда Мороза приедет в Иркутскую область уже 19 октября. Первой его остановкой будет станция Тайшет. В Иркутске состав побывает 13 декабря 2024 с 10:00 до 19:00. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, путешествие продлится 54 дня, за это время состав проедет почти 30 тысяч километров.
— Он проследует по всему БАМу. Если позволит погода, то на пароме поезд доедет до острова Сахалин. Далее посетит города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части страны, — рассказывают в пресс-службе ВСЖД.
Железнодорожники обустроили салон-приемную, сказочную деревню для игр и квестов, кукольный театр и лавку с сувенирами. Гостей ждет развлекательная программа с участием аниматоров и артистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел Фестиваль национальных культур. Его посетило около 20 тысяч гостей.