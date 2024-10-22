Поезд Деда Мороза прибудет в Тайшет 19 ноября

Поезд Деда Мороза приедет в Иркутскую область уже 19 октября. Первой его остановкой будет станция Тайшет. В Иркутске состав побывает 13 декабря 2024 с 10:00 до 19:00. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, путешествие продлится 54 дня, за это время состав проедет почти 30 тысяч километров.