Портрет жены Пикассо и литография Марка Шагала ушли с молотка в Екатеринбурге

Также на торгах был продан портрет последней жены Пабло Пикассо Жаклин Рок 1958 года. Работа представляет собой литографию — особый вид искусства, во время которого рисунок сначала наносится на специальный камень, а затем делается отпечаток. Изображение наносится самим автором. Отпечатков при этом можно сделать много, поэтому цена авторского рисунка и литографии сильно разнится.