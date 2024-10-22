Портрет жены Пикассо и литография Марка Шагала ушли с молотка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с молотка продали литографии Пабло Пикассо и Марка Шагала, а также картины ряда известных художников.
Самым дорогим лотом аукциона, который прошел 17 октября, стал уникальный памятник средневековой агиографической литературы «Житие Василия Нового и Григориево видение» — богато иллюминированная рукопись начала XIX века.
— Манускрипт представляет собой извлечение из рукописных Четьих Миней, составленных в 1540-е годы святейшим митрополитом Макарием. Рукопись со 165 полностраничными цветными миниатюрами ушла с молотка за 800 000 рублей, — рассказали «КП-Екатеринбург» в аукционном доме «Литфонд».
Также на торгах был продан портрет последней жены Пабло Пикассо Жаклин Рок 1958 года. Работа представляет собой литографию — особый вид искусства, во время которого рисунок сначала наносится на специальный камень, а затем делается отпечаток. Изображение наносится самим автором. Отпечатков при этом можно сделать много, поэтому цена авторского рисунка и литографии сильно разнится.
«Портрет Жаклин» был продан за 100 тысяч рублей.
Еще одной литографией, проданной с молотка, стала работа Марка Шагала «Красный бык» с авторской подписью: «1950 Mark Chagall». По итогам торгов лот был продан за 90 000 рублей.
Также во время аукциона с молотка ушла картина выдающегося уральского художника Миши Брусиловского под названием «Сиреневая Леда» 1991 года. Работа иллюстрирует сюжет из греческой мифологии. Она повествует о Зевсе, плененном красотой Леды, дочери царя Этолии — Фестия. Последний явился к ней в облике лебедя.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в аукционном доме «Литфонд», эта картина Миши Брусиловского была продана за 300 000 рублей.