Топ-12 российских городов для путешествий, куда интересно съездить

* ~Храм на Крови~ был построен более 20 лет назад на месте, где находился дом инженера-строителя Ипатьева. В 1918 году здание забрали у хозяина и разместили здесь царскую семью. 17 июля того же года в полуподвальном помещении дома большевики расстреляли Николая II, его жену, детей и четырех слуг. Годы спустя на территории дома заработал музей с архивом, но потом здание снесли. Со временем на его месте вырос храм.

* ~Дом Севастьянова~. Этот прекрасный особняк больше похож на дворец. Построенный в 1866 году, он органично объединяет сразу несколько архитектурных стилей: барокко, готику и другие. В советское время здесь заседали представители партии, после «перестройки» особняк отдали под офисы. Сегодня здесь проводят интереснейшие экскурсии, позволяющие окунуться в жизнь Екатеринбурга XIX века.

* ~Музей истории и археологии Урала~. Этот музей знаменит самым ценным своим экспонатом, который вдвое старше египетских пирамид: Большой Шигирский идол. Это деревянная скульптура, датирующаяся периодом мезолита, была найдена в 1890 году во время «золотой лихорадки». Экспонат покрыт загадочными узорами.