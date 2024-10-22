В Ленинском районе Красноярска прошел рейд. Из страны могут выдворить 18 мигрантов

В Ленинском районе полицейские нагрянули в два кафе и проверили в общей сложности 82 мигранта. Во время рейда правоохранители выявили 38 иностранцев, 26 из которых нарушили режим пребывания в Российской Федерации, а 11 — иммиграционные правила. Еще один приезжий уклонялся от административного наказания.