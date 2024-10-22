Предложившего прикрыть «Родину-мать» блогера Ахияретдинова приговорили к году принудительных работ

Напомним, по версии следствия, обвиняемый 6 февраля, находясь на Мамаевом кургане в Волгограде, в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме, записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры «Родина-мать зовет!». Видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России, он разместил в интернете. Позже блогер извинился за свои слова в новом видеообращении, однако, этого оказалось недостаточно — вскоре он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.