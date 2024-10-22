Совмин Беларуси определил пять новых юрлиц, которые смогут выпускать алкоголь. Это следует из постановления белорусского правительства № 775 от 18 октября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В сообщении говорится о том, что было принято решение, касающееся расширения списка юридических лиц, которые могут производить оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках, заповедниках.
Согласно постановлению, в перечень попали пять новых юрлиц Речь идет про Столбцовский лесхоз (по деятельности на территории охотничьего комплекса Хотовского лесничества), национальный парк «Припятский», крестьянское (фермерское) хозяйство «СТАРТ ТС». Также указаны компании «ЭкоБел “Колбовичи”, “Славянская Корчма”.
Поясняется, что указанный перечень был утвержден для воссоздания полноты белорусских национальных традиций. Документ вступает в силу после официального опубликования.
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