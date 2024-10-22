Перед Аксайским мостом возникли пробки из-за ремонта М-4 «Дон»

В Аксайском районе перед Аксайским мостом затруднено движение транспорта. С 1056-го по 1063-й км трассы М-4 «Дон» в обоих направлениях движения ведут ремонтные дорожные работы.
Отмечается, что в «часы пик» здесь образуются пробки.
Сейчас новый асфальт уложен с 1056-го по 1061-й км, в ближайшие дни будут ремонтировать 1061−1063 км федеральной трассы. Здесь могут возникнуть пробки.
Автомобилистам советуют обращать внимание на проведение дорожных работа на трассе и закладывать на дорогу дополнительное время, а также соблюдать правила дорожного движения.