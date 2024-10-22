Татарстанцам поступают звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками Соцфонда РФ

В Татарстане зафиксировали случаи мошеннических звонков от фальшивых сотрудников отделения Социального фонда России.
Злоумышленники звонят пенсионерам на мобильные телефоны и под предлогом записи на прием в ведомство или в МФЦ просят подтвердить запись кодом из смс-сообщений. Они используют распространенную схему мошенничества: предупреждают, что по «новой информации» человеку не хватает стажа для пенсии, после чего пугают приостановкой выплат.
«Сотрудники нашего отделения не ходят по домам с предложениями своих услуг. Все услуги мы оказываем совершенно бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ или онлайн на портале госуслуг», — отметил управляющий отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.
В ведомстве напоминают: будьте бдительны, никогда не называйте звонящим по телефону свои паспортные данные, номер банковской карты, пин-, смс-коды или пароль от личного кабинета.
Ранее сообщалось, что жительница Казани передала мошенникам около 7 млн рублей. Потерпевшая выполнила инструкции злоумышленников и продала недвижимость, а вырученные деньги отдала курьеру.
Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону Единого контакт-центра: +7 (800)100−00−01, сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда РФ по республике.