Татарстанцам поступают звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками Соцфонда РФ

Злоумышленники звонят пенсионерам на мобильные телефоны и под предлогом записи на прием в ведомство или в МФЦ просят подтвердить запись кодом из смс-сообщений. Они используют распространенную схему мошенничества: предупреждают, что по «новой информации» человеку не хватает стажа для пенсии, после чего пугают приостановкой выплат.