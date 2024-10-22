В бархатный сезон в Сочи ожидают 1,4 млн туристов

На предстоящие новогодние праздники уровень бронирования уже достиг 40%. Ближе к датам заезда загрузка превысит 90%, уверены власти. Всего в городе в этот период ожидают принять более 300 тыс. гостей. Как отметил Андрей Прошунин, в декабре снова начнет работать межведомственный оперативный штаб, который координирует работу транспорта, объектов коммунального обеспечения, средств размещения и общественного питания.