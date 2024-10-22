В бархатный сезон в Сочи ожидают 1,4 млн туристов

На предстоящие новогодние праздники уровень бронирования уже достиг 40%. Ближе к датам заезда загрузка превысит 90%, уверены власти. Всего в городе в этот период ожидают принять более 300 тыс. гостей. Как отметил Андрей Прошунин, в декабре снова начнет работать межведомственный оперативный штаб, который координирует работу транспорта, объектов коммунального обеспечения, средств размещения и общественного питания.
В летний сезон Сочи посетили 4,7 млн туристов. По словам господина Прошунина, в этот период была большая нагрузка на инфраструктуру — ежедневно до 470 тыс. кубометров воды, что на 5% больше, чем прошлым летом.
В блоке ЖКХ круглосуточно работали около 900 специалистов, почти треть из них составляли сотрудники муниципального водоканала. Мобильные бригады оперативно выезжали и решали все нештатные ситуации.