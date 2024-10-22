Пациентка с болезнью Бехтерева рассказала об инновационном лечении

Я делаю, что должна. Конечно, я хотела бы быть здоровым человеком. Особенно сложно, когда ты не можешь строить планы на будущее, потому что не знаешь, удастся ли взять болезнь под контроль. Сейчас мне 42 года. Это тоже возраст, когда ты можешь и хочешь многое, но увы, скован болезнью. Мечты заперты в теле, которое не слушается, которое сопротивляется самому факту того, что ты просыпаешься утром и встречаешь новый день. Это сложно понять другим людям. И потом, когда ты болеешь неделю, потом выздоравливаешь и идешь дальше, то, конечно, тебе посочувствуют. А когда ты годами демонстрируешь свою слабость и зависимость от болезни, то люди от этого устают. Этой темы начинают избегать, и я их понимаю.