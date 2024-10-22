Восемь пристаней на Волге в Самарской области закроются с 28 октября

Также с 28 октября изменится расписание речных судов по двум направлениям. Теперь до Рождествено теплоходы будут отправляться в 6:00, 7:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00 (П), 12:00, 14:00 (П), 16:00, 17:30, 19:00 (П) и 21:00. В обратном направлении они будут ходить в 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 11:00, 13:00 (П), 15:00, 16:45, 18:15 (П) и 20:00.