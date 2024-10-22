Восемь пристаней на Волге в Самарской области закроются с 28 октября

В Самарской области на следующей неделе частично прекратится речная навигация по Волге. С 28 октября будут закрыты восемь пристаней. Об этом сообщило Самарское речное пассажирское предприятие.
«Закрываются остановочные пункты: Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка», — говорится в сообщении.
Также с 28 октября изменится расписание речных судов по двум направлениям. Теперь до Рождествено теплоходы будут отправляться в 6:00, 7:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00 (П), 12:00, 14:00 (П), 16:00, 17:30, 19:00 (П) и 21:00. В обратном направлении они будут ходить в 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 11:00, 13:00 (П), 15:00, 16:45, 18:15 (П) и 20:00.
До Ширяево из Самары суда будут ходить ежедневно в 8:30, а обратно отплывать в 16:00. Рейсы сократили до одного раза в сутки.