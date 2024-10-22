Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске жители Солнечного жалуются на постоянные отключения воды и света

В Красноярске обсудили перебои со светом и отоплением домов в Солнечном.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

22 октября в красноярском микрорайоне Солнечный состоялось совещание, на котором обсудили проблемы с электроснабжением домов. Как пишут Gornovosti, в нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли, «Россетей» и «КрасКом».

Ранее в социальных сетях местные жители жаловались, что отключения воды и света происходят по несколько раз в неделю. Без удобств остаются целые улицы, а в некоторых домах остывают и батареи.

Чтобы разобраться с этим вопросом, губернатор края Михаил Котюков поручил принять ряд решений. Так, к подстанции «Россети Сибирь» с неисправными сетями подведут резервную линию электроснабжения.

— Компания рассматривает возможность полной их замены в 2025 году, — добавили в администрации города.

Кроме того, к подстанции «КрасКом» доставят резервный источник электроснабжения. В случае отключения света он будет питать насосы, чтобы исключить перебои с водой.

Ранее мы писали, что в красноярском Северном появилась новая зарядная станция для электробусов.

ЖКХ