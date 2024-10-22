В Красноярске жители Солнечного жалуются на постоянные отключения воды и света

22 октября в красноярском микрорайоне Солнечный состоялось совещание, на котором обсудили проблемы с электроснабжением домов. Как пишут Gornovosti, в нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли, «Россетей» и «КрасКом».
Ранее в социальных сетях местные жители жаловались, что отключения воды и света происходят по несколько раз в неделю. Без удобств остаются целые улицы, а в некоторых домах остывают и батареи.
Чтобы разобраться с этим вопросом, губернатор края Михаил Котюков поручил принять ряд решений. Так, к подстанции «Россети Сибирь» с неисправными сетями подведут резервную линию электроснабжения.
— Компания рассматривает возможность полной их замены в 2025 году, — добавили в администрации города.
Кроме того, к подстанции «КрасКом» доставят резервный источник электроснабжения. В случае отключения света он будет питать насосы, чтобы исключить перебои с водой.
Ранее мы писали, что в красноярском Северном появилась новая зарядная станция для электробусов.