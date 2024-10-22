Гроза и штормовой ветер: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 23 октября

Завтра, 23 октября, в Петербурге ожидается суровая осенняя погода, поэтому при выходе из дома не стоит забывать теплые шарфы и крепкие зонты. Столбик термометра покажет до +11 градусов, а осадки будут идти до второй половины дня. О подробностях метеоусловий в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— Утром и в первой половине дня на территорию западных районов Ленинградской области и Петербурга обрушатся дожди, преимущественно кратковременного характера, местами прогремят грозы. При прохождении атмосферного фронта начнет усиливаться западный ветер, порывы которого будут достигать до 15−20 метров в секунду. Он сохранится до следующей ночи, — пояснил синоптик.
Колесов добавил, что штормовой ветер окажет влияние на акваторию Финского залива. Начнется нагон воды в сторону Северной столицы. Поэтому не исключено, что уровень воды в реках и каналах уже во второй раз в текущем сезоне повысится и преодолеет отметку выше одного метра. Подъем до 100−130 сантиметров ожидается около 15−16 часов 23 октября. Однако уже ближе к ночи ситуация нормализуется.
Напомним, сегодня, 22 октября, погода в Петербурге оставляет желать лучшего. Небо над городом затянули плотные облака, а порывы ветра усилилась до 15 метров в секунду. Из-за этого власти объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00. Пешеходов и водителей призвали проявить в этот период особую осторожность.