Гроза и штормовой ветер: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 23 октября

Колесов добавил, что штормовой ветер окажет влияние на акваторию Финского залива. Начнется нагон воды в сторону Северной столицы. Поэтому не исключено, что уровень воды в реках и каналах уже во второй раз в текущем сезоне повысится и преодолеет отметку выше одного метра. Подъем до 100−130 сантиметров ожидается около 15−16 часов 23 октября. Однако уже ближе к ночи ситуация нормализуется.