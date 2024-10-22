В Иркутске прошел конкурс водительского мастерства

— Участники разделились на четыре команды и состязались в навыках управления автобусом, показали свои знания правил дорожного движения. В первом этапе водители решали билеты. Дальше их ждало фигурное вождение — «змейка», параллельная парковка, заезд в гараж и карман автобусной остановки. Все показали отличные результаты! — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.