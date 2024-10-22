В Иркутске прошел конкурс водительского мастерства

В областном центре состоялся традиционный конкурс, в котором водители общественного транспорта показали свои умения и знания. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, событие приурочили ко Дню автомобилиста, который отметят 27 октября.
— Участники разделились на четыре команды и состязались в навыках управления автобусом, показали свои знания правил дорожного движения. В первом этапе водители решали билеты. Дальше их ждало фигурное вождение — «змейка», параллельная парковка, заезд в гараж и карман автобусной остановки. Все показали отличные результаты! — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.
Жюри конкурса определили лучшие команды, отметили умения отдельных водителей, выбрали специалистов, которые лучше ориентируют в ПДД. Всем чемпионам вручил награды, женский коллектив получил приз зрительских симпатий, а для гостей приготовили угощенье.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19 ноября в Приангарье прибудет поезд Деда Мороза.