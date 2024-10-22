Открытие ученых РФ поможет снизить турбулентность при сверхзвуковом полете

Проведенные учеными расчеты показали, что крылья с разной кромкой крыла порождают разные формы возмущений — в случае с острой кромкой возникает один стационарный след, состоящий из пары вихрей, тогда как затупленная кромка создает два отдельных следа. Появление этих структур ведет к росту неустойчивости потока и способствует раннему переходу к турбулентности, что было подтверждено в ходе опытов в реальной аэродинамической трубе.