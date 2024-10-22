Исполняющим обязанности главы Ленинского округа назначен Николай Хроленко

Николай Хроленко с 21 октября назначен исполняющим обязанности главы Ленинского Округа. Бывший глава округа Дмитрий Зярко переехал в Томск, где стал заместителем мэра Дмитрия Махини.
Как сообщается, Николай Хроленко будет занимать должность главы округа в статусе исполняющего обязанности, пока не пройдет согласование кандидатуры у силовиков.
Чиновник был главой Лузинского поселения на протяжении пяти лет. С 2022 года он был заместителем главы Кировского округа.
Ранее мы писали, что в Омске сменится глава Ленинского округа — прежний переезжает в Томск.