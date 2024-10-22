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На саммите БРИКС представили «Этнографическую мозаику» стран объединения

В Казани представили «Этнографическую мозаику» с природой каждой из стран БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани представили «Этнографическую мозаику» стран объединения, она рассказывает участникам мероприятия о природе каждого государства, передает корреспондент РИА Новости.

Во время работы над скульптурами, которые отражают растительный и животный мир стран БРИКС, художники изучали особенности природы. В проекте участвовали не только российские преподаватели и студенты, но и представители стран БРИКС.

«Скульптуры созданы молодыми художниками, воспитанниками академической школы, в том числе представляющими Китай, Индию, Бразилию, Эфиопию. Создатели экспозиции не претендуют на точность выбора. Да и возможен ли он? БРИКС — это союз государств, представляющих разные континенты», — говорится на одном из стендов экспозиции.

Например, Россию «представляют» березы, кит и медведь.