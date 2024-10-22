В 2025 году Омск может стать столицей «Тотального диктанта»

На следующем этапе конкурса пройдёт предзащита проектов перед штабом и филологическим советом акции. По её итогам будут определены финалисты, которые с 12 по 28 января подготовят презентации и представят их 30 января на научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».