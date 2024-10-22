В 2025 году Омск может стать столицей «Тотального диктанта»

Стартовало голосование за столицу акции «Тотальный диктант». Оно пройдёт с 22 по 29 октября на сайте проекта. Отметим, что авторизованные пользователи могут голосовать раз в день.
За звание поборются Омск, Ростов-на-Дону, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Уфа, Чита и федеральная территория «Сириус».
На следующем этапе конкурса пройдёт предзащита проектов перед штабом и филологическим советом акции. По её итогам будут определены финалисты, которые с 12 по 28 января подготовят презентации и представят их 30 января на научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».
Столица «Тотального диктанта» сможет принять автора текста, организовать студию онлайн-марафона и научно-популярные мероприятия. Акция пройдёт 5 апреля следующего года. Участники будут писать текст Марины Москвиной.