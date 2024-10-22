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В 2025 году Омск может стать столицей «Тотального диктанта»

Акция пройдёт 5 апреля.

Источник: Om1 Омск

Стартовало голосование за столицу акции «Тотальный диктант». Оно пройдёт с 22 по 29 октября на сайте проекта. Отметим, что авторизованные пользователи могут голосовать раз в день.

За звание поборются Омск, Ростов-на-Дону, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Уфа, Чита и федеральная территория «Сириус».

На следующем этапе конкурса пройдёт предзащита проектов перед штабом и филологическим советом акции. По её итогам будут определены финалисты, которые с 12 по 28 января подготовят презентации и представят их 30 января на научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».

Столица «Тотального диктанта» сможет принять автора текста, организовать студию онлайн-марафона и научно-популярные мероприятия. Акция пройдёт 5 апреля следующего года. Участники будут писать текст Марины Москвиной.

образование