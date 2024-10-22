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11 мужчин из Братска подписали контракт и отправились в зону СВО

Торжественные проводы состоялись на главной площади города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Еще 11 мужчин отправились «за ленточку» из Братска. На главную площадь города их пришли проводить родные, коллеги, друзья, мэр города Александр Дубровин и председатель Думы Ольга Янькова. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

— После подписания контракта, бойцы проходят военную подготовку в воинских частях, а после этого направляются в зону проведения СВО. Система подготовки позволяет в краткие сроки получить необходимые знания и навыки, — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Арсен Алдамов.

По сложившейся традиции Александр Дубровин вручил шевроны с надписью «Братск», флаг города и вещмешок с продуктами, которые могут пригодиться в первое время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске водители общественного транспорта показали свои навыки и знания.