11 мужчин из Братска подписали контракт и отправились в зону СВО

— После подписания контракта, бойцы проходят военную подготовку в воинских частях, а после этого направляются в зону проведения СВО. Система подготовки позволяет в краткие сроки получить необходимые знания и навыки, — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Арсен Алдамов.