Власти Калининграда попытаются избежать покупки новогодней ёлки для площади Победы. Если старое дерево пришло в негодность, придётся раскошелиться, но уже в следующем году. Такими планами поделилась глава администрации Елена Дятлова во время брифинга во вторник, 22 октября. «Я сейчас не могу сказать ни “да”, ни “нет”. Соберём, посмотрим, если сможем обойтись малыми деньгами, то, конечно, мы ничего приобретать не будем». По словам сити-менеджера, в городе каждый год проверяют состояние праздничного дерева и приводят его в порядок. «Каждый раз мы предусматриваем денежные средства на удаление ржавчины, устранение элементов, которые пришли в негодность. Мы очень бережно относимся к той ёлке, которая переехала к нам на центральную площадь (площадь Победы — ред.) с Верхнего озера Вопрос [приобретения] новой ёлки будет решаться после Нового года», — заключила Дятлова.