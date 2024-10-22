В Ростове утвердили введение туристического налога

Решение было принято на 27-м заседании Гордумы Ростова.
С 2025 года налоговый кодекс РФ разрешает городам самостоятельно вводить туристический налог. Он будет выплачиваться постояльцами объектов коллективного размещения.
На сегодняшний день в Ростове располагаются 211 гостиниц, баз отдыха и хостелов, которые суммарно могут предоставить 6000 номер для 12 000 постояльцев.
В 2025 году налоговая ставка турналога Ростова составит 1% от стоимости проживания за сутки и будет не выше 100 рублей. Однако к 2029 году туристический налог в Ростове может вырасти до 5% от стоимость суточного проживания.
Депутаты городской думы Ростова проголосовали «за» введение туристического налога.
«100 рублей — сумма незначительная, но в итоге город получит значительную налоговую поддержку. Уже в 2025 году в городской бюджет могут поступить дополнительно порядка 180 млн рублей без учета льготных категорий граждан согласно налоговому кодексу — участник СВО, инвалиды первой и второй группы и другие льготные категории».
По его словам, полученные средства можно направить на обновление городской инфраструктуры, которая испытывает дополнительную нагрузку от туристов. Ранее часть отельеров Ростова просили властей не вводить туристический налог.