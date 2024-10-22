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В Ростове утвердили введение туристического налога

В Ростове с 2025 года будут взимать туристический налог с отдыхающих.

Источник: Reuters

Решение было принято на 27-м заседании Гордумы Ростова.

С 2025 года налоговый кодекс РФ разрешает городам самостоятельно вводить туристический налог. Он будет выплачиваться постояльцами объектов коллективного размещения.

На сегодняшний день в Ростове располагаются 211 гостиниц, баз отдыха и хостелов, которые суммарно могут предоставить 6000 номер для 12 000 постояльцев.

В 2025 году налоговая ставка турналога Ростова составит 1% от стоимости проживания за сутки и будет не выше 100 рублей. Однако к 2029 году туристический налог в Ростове может вырасти до 5% от стоимость суточного проживания.

Депутаты городской думы Ростова проголосовали «за» введение туристического налога.

«100 рублей — сумма незначительная, но в итоге город получит значительную налоговую поддержку. Уже в 2025 году в городской бюджет могут поступить дополнительно порядка 180 млн рублей без учета льготных категорий граждан согласно налоговому кодексу — участник СВО, инвалиды первой и второй группы и другие льготные категории».

отметил на заседании Гордумы Юрий Овчинников
первый замглавы администрации Ростова

По его словам, полученные средства можно направить на обновление городской инфраструктуры, которая испытывает дополнительную нагрузку от туристов. Ранее часть отельеров Ростова просили властей не вводить туристический налог.

туризм и отдых