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Минпросвещения изменило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году

Ростовская область, 22 октября 2024. DON24.RU. Минпросвещения изменило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ему учебные заведения в 2025/2026 учебном году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Don24.ru

Согласно проекту, по русскому языку и обществознанию предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике, физике, биологии и химии — 39 баллов, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе и географии — 40 баллов.

При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом Министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который был установлен в 2024/2025 учебном году.

Ранее в ведомстве допустили появление нового предмета на ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что речь идет об арабском языке.

образование