Минпросвещения изменило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году

При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом Министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который был установлен в 2024/2025 учебном году.