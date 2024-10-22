Минпросвещения изменило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году

Согласно проекту, по русскому языку и обществознанию предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике, физике, биологии и химии — 39 баллов, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе и географии — 40 баллов.
При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом Министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который был установлен в 2024/2025 учебном году.
Ранее в ведомстве допустили появление нового предмета на ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что речь идет об арабском языке.