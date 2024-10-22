Том Йорк заявил, что ему наплевать на желание фанатов вернуть Radiohead

«Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться», — уточнил музыкант в интервью Double J. Йорк дал понять, что сейчас Radiohead — не приоритетный для него проект.