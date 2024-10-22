Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Том Йорк заявил, что ему наплевать на желание фанатов вернуть Radiohead

Лидер британской рок-группы Radiohead Том Йорк сказал, что ему безразлично, хотят ли поклонники возвращения коллектива с новым материалом.

Источник: Звук

Лидер британской рок-группы Radiohead Том Йорк сказал, что ему безразлично, хотят ли поклонники возвращения коллектива с новым материалом.

«Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться», — уточнил музыкант в интервью Double J. Йорк дал понять, что сейчас Radiohead — не приоритетный для него проект.

При этом басист команды Колин Гринвуд в прошлом месяце рассказал, что исполнители вернулись к репетициям.

Последний лонгплей британцев A Moon Shaped Pool увидел свет в 2016 году. Тем временем сайд-проект Тома и гитариста Джонни Гринвуда The Smile недавно представил свой третий полноформатник.