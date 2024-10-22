Куда мы тратим деньги?

Кредит на недвижимость под 6−7% — понятная история. Кредит на развитие бизнеса — тоже. Кредит на образование по льготной ставке в 3% — опять-таки вполне себе инвестиция. Только это все работает в относительно спокойные времена, когда ключевая ставка не пугает двузначными числами. А в чем смысл во время кризиса оформлять заем под 35% на новую машину? И какой профит от организации в долг двухнедельного отдыха в Турции? Нет, если очень хочется, то можно, конечно. Праздника если просит душа, то кто ж запретит? Но зачем такое выдавать за нечто умное? А ведь количество таких «умников» нынче тоже зашкаливает. Аналитики пишут о буме кредитования в России. Удивительно, Центробанк, кажется, делает все, чтобы займы стали неоправданными и недоступными, а народ бежит в банки, чтобы успеть отхватить что-нибудь до следующего подорожания. Общий долг россиян по кредитам достиг 37 трлн рублей. В 2023 году было на 7 трлн рублей меньше. При этом в 1,5 раза выросли долги населения только по кредитным картам.