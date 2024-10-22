Пробки перед Аксайским мостом в Ростовской области сохранятся из-за ремонта М-4

Пробки перед Аксайским мостом в Ростовской области в часы пик собираются в связи с дорожными работами. Такая ситуация сохранится и в ближайшие дни, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Речь идет о сложностях с проездом на участке от 1056 по 1063 км М-4 «Дон» в прямом и обратном направлениях.
— К этому моменту покрытие уложили с 1056 по 1061 км, в ближайшие 2−3 дня работы будут вестись на отрезке пути от 1061 по 1063 км, — уточнили в Госавтоинспекции.
Водителей попросили заранее планировать свои маршруты с учетом ситуации. Также всех, кто за рулем, призывают строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Напомним, заторы сегодня также наблюдаются на улице Вавилова в Ростове. По словам очевидцев, там в ДТП попали несколько машин.