«Поддерживается экономическая активность женщин. Доля женщин-предпринимателей за последние три года увеличилась с 30% до почти 40%», — рассказал Николай Снопков.
В рамках системы государственной адресной социальной помощи оказывается поддержка малообеспеченных граждан и попавших в трудную жизненную ситуацию. Решения принимаются максимально адресно. Сохранена и расширена программа семейного капитала.
«Планово повышаются пенсии. Средний уровень пенсии по возрасту составил более Br800. Реальный рост с начала года — 110,5%», — дополнил Николай Снопков.
Поддержка населения оказывается также за счет льготных кредитов на покупку отечественных товаров.
В Беларуси возросло количество женщин-предпринимателей
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние три года возросло количество женщин-предпринимателей, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
«Поддерживается экономическая активность женщин. Доля женщин-предпринимателей за последние три года увеличилась с 30% до почти 40%», — рассказал Николай Снопков.