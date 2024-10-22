В Беларуси возросло количество женщин-предпринимателей

«Поддерживается экономическая активность женщин. Доля женщин-предпринимателей за последние три года увеличилась с 30% до почти 40%», — рассказал Николай Снопков.



В рамках системы государственной адресной социальной помощи оказывается поддержка малообеспеченных граждан и попавших в трудную жизненную ситуацию. Решения принимаются максимально адресно. Сохранена и расширена программа семейного капитала.



«Планово повышаются пенсии. Средний уровень пенсии по возрасту составил более Br800. Реальный рост с начала года — 110,5%», — дополнил Николай Снопков.



Поддержка населения оказывается также за счет льготных кредитов на покупку отечественных товаров.