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Жители Уфы назвали худшие автобусные маршруты

Уфимцы выбрали семь худших автобусных маршрутов города.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы жалуются на автобусные маршруты. По их словам, в некоторых из них постоянно забиты салоны и есть грязь, а также приходится долго ждать транспорт.

В антирейтинге, составленным UfaсityNews.ru, лидирует 207-й маршрут. Также одними из худших стали автобусы № 258п, № 244, № 167п, № 13, № 115 и № 17с.

Чаще всего жители столицы жалуются на то, что в вечерние часы транспорт практически перестает ходить.

— Невозможно уехать даже из центра, — сетуют горожане.

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