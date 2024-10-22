Жители Уфы назвали худшие автобусные маршруты

Жители Уфы жалуются на автобусные маршруты. По их словам, в некоторых из них постоянно забиты салоны и есть грязь, а также приходится долго ждать транспорт.
В антирейтинге, составленным UfaсityNews.ru, лидирует 207-й маршрут. Также одними из худших стали автобусы № 258п, № 244, № 167п, № 13, № 115 и № 17с.
Чаще всего жители столицы жалуются на то, что в вечерние часы транспорт практически перестает ходить.
— Невозможно уехать даже из центра, — сетуют горожане.
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