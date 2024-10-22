В Иркутске задержали рейс в Нижнеангарск из-за плохой погоды

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец заплатил 30 тысяч женщине из Ангарска. За эту сумму она согласилась выйти за него замуж, чтобы он на законных основаниях мог остаться в России без необходимой на то квоты. В суде было принято решение расторгнуть брак.