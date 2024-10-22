В Иркутске задержали рейс в Нижнеангарск из-за плохой погоды

В аэропорту Иркутска задержали вылет одного из самолетов. Так лайнер не смог отправиться до Нижнеангарска из-за неподходящих погодных условий. Рейс перенесли с 9:10 утра 22 октября на 9:30 утра 23 октября 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
А это значит, что пассажиров должны обеспечить горячим питанием и разместить в гостиницах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец заплатил 30 тысяч женщине из Ангарска. За эту сумму она согласилась выйти за него замуж, чтобы он на законных основаниях мог остаться в России без необходимой на то квоты. В суде было принято решение расторгнуть брак.