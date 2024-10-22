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На Крымском мосту возобновилось движение машин

Движение по Крымскому мосту было перекрыто на 32 минуты 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 октября, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 11.50. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 12.22 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.