На Крымском мосту возобновилось движение машин

Как сообщалось ранее, движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 11.50. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.