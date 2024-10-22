На Крымском мосту возобновилось движение машин

Во вторник, 22 октября, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 11.50. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 12.22 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.