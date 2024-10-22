Разработан прототип лекарства для лечения травмы глаз

Бондаренко пояснила, что существующие лекарственные формы фермента, которые сейчас применяются в фармакологии, не подходят для лечения травм глаз. Сейчас препараты на основе лидазы выпускаются в виде растворов, порошков и свечей. Ученые поставили перед собой задачу создать прототип лекарственного препарата в виде капель для глаз и для приема через рот. По словам исследовательницы, раньше пероральных форм лекарств на основе фермента не было из-за того, что препарат в ходе прохождения по ЖКТ терял свою активность.