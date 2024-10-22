Разработан прототип лекарства для лечения травмы глаз

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии в Новосибирске получил прототип лекарственного препарата для лечения травмы роговицы глаза. Препарат основан на ферменте — гиалуронидазе, которая позволяет уменьшить площадь травмы в два раза, сообщила журналистам Наталья Бондаренко, руководитель лаборатории НИИ.
Гиалуронидаза — это семейство ферментов, расщепляющих гиалуроновую кислоту (основной субстрат соединительной ткани) на моносахариды.
«Травма роговицы приводит к помутнению, соответственно, к ухудшению зрительной функции. На животных мы моделировали травмы механической и химической природы и наносили иммобилизированную гиалуронидазу и показали, что происходит восстановление площади роговицы после травмы более чем в два раза», — сказала она.
Бондаренко пояснила, что существующие лекарственные формы фермента, которые сейчас применяются в фармакологии, не подходят для лечения травм глаз. Сейчас препараты на основе лидазы выпускаются в виде растворов, порошков и свечей. Ученые поставили перед собой задачу создать прототип лекарственного препарата в виде капель для глаз и для приема через рот. По словам исследовательницы, раньше пероральных форм лекарств на основе фермента не было из-за того, что препарат в ходе прохождения по ЖКТ терял свою активность.
Для того, чтобы создать новую лекарственную форму, ученые новосибирского НИИ соединили гиалуронидазу с молекулой полиэтиленгликоля. Благодаря этой молекулы лидаза получила защиту от воздействия ферментов в организме человека. «Таким образом, был создан прототип препарата для применения перорально», — сказала Бондаренко, уточнив, что доклинические испытания лекарства планируется завершить в 2026 году.