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В октябре омичи чаще всего болели риновирусом

В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости омичей респираторными заболеваниями за прошедшую неделю октября.

Так, омичи чаще всего болеют риновирусными инфекциями — 72,7%, на втором месте аденовирусы — 18,2%, на третьем вирусы парагриппа — 9,1%. Такие данные приводят в ведомстве с 14 по 20 октября.

Уже более 646 тыс. человек привиты отечественными вакцинами от гриппа («Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М») — это составляет почти 60% от всего плана.

В ведомстве напоминают о важности прививок от гриппа в сезон роста заболеваемости, а также о мерах профилактики: гигиена рук, опасность констатирования с больными, а также ношение маски в местах скопления людей.

Ранее мы писали, что из всех ОРВИ омичи чаще всего болеют COVID-19.