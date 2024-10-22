В октябре омичи чаще всего болели риновирусом

Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости омичей респираторными заболеваниями за прошедшую неделю октября.
Так, омичи чаще всего болеют риновирусными инфекциями — 72,7%, на втором месте аденовирусы — 18,2%, на третьем вирусы парагриппа — 9,1%. Такие данные приводят в ведомстве с 14 по 20 октября.
Уже более 646 тыс. человек привиты отечественными вакцинами от гриппа («Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М») — это составляет почти 60% от всего плана.
В ведомстве напоминают о важности прививок от гриппа в сезон роста заболеваемости, а также о мерах профилактики: гигиена рук, опасность констатирования с больными, а также ношение маски в местах скопления людей.
Ранее мы писали, что из всех ОРВИ омичи чаще всего болеют COVID-19.