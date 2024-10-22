Умер крымский политик Валерий Ильичев

«Валерий Иванович Ильичев — крымский политик и общественный деятель, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма, депутат Симферопольского горсовета трех созывов. Замечательный, яркий и талантливый человек, он был одним из руководителей Русской общины Крыма», — говорится в сообщении.
Валерий Ильичев родился 22 декабря 1954 года в семье военнослужащего. В августе 1971 года поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Закончил его с отличием в 1975 году.
«Валерий Ильичев проходил там службу на различных офицерских должностях до 1995 года. Подполковник запаса», — уточняют в Русской общине Крыма.
В 1990 году Ильичев окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета.
В 2010 году Валерий Ильичев возглавил Симферопольскую организацию общины. Был избран депутатом Симферопольского городского Совета V созыва (2006 — 2010 годы). При его участии в Симферополе были созданы скверы им. А. В. Суворова, Г. А. Потемкина, В. С. Высоцкого, установлен памятник В. С. Высоцкому в рамках проекта «Аллея Российской славы».
С 2014 по 2024 годы — депутат Симферопольского городского совета Республики Крым I и II созывов.
«Валерий Иванович внес значительный вклад в движение за воссоединение Крыма с Россией. Под его руководством проходили многочисленные митинги и акции протеста Русской общины Крыма в Симферополе, направленные на защиту законных прав и интересов русских в Крыму, против втягивания Украины в НАТО», — отмечают в общине.
О стал автором ряда песен и слов гимна Русской общины Крыма. Награжден орденом Республики Крым «За верность долгу», знаком отличия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Звезда славы и почета», 15 правительственными медалями.