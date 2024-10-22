Умер крымский политик Валерий Ильичев

В 2010 году Валерий Ильичев возглавил Симферопольскую организацию общины. Был избран депутатом Симферопольского городского Совета V созыва (2006 — 2010 годы). При его участии в Симферополе были созданы скверы им. А. В. Суворова, Г. А. Потемкина, В. С. Высоцкого, установлен памятник В. С. Высоцкому в рамках проекта «Аллея Российской славы».