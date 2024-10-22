В Красноярске за 40 миллионов рублей продают пикап Cybertruck

В Красноярске выставили на продажу футуристичный пикап Cybertruck. Объявление появилось на нескольких торговых площадках.
Согласно описанию, пикап выпустили в 2024 году, его пробег — всего 10 километров. Автомобиль с тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил может проехать 515 километров на одном заряде, а до 100 километров в час он разгоняется за 2,7 секунды.
Продавец указывает, что у этого электрокара «самая мощная модификация — Cyberbeast». За полноприводный пикап американской компании Tesla просят почти 40 миллионов рублей.
Напомним, автомобиль привезли в наш город 20 октября специально для продажи.