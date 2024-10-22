В Красноярске за 40 миллионов рублей продают пикап Cybertruck

Согласно описанию, пикап выпустили в 2024 году, его пробег — всего 10 километров. Автомобиль с тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил может проехать 515 километров на одном заряде, а до 100 километров в час он разгоняется за 2,7 секунды.