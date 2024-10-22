В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака. Это кто такой?

Мунтжак— один из древнейших родов оленей. Палеонтологи считают, что они существовали 15−20 млн лет назад. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. В возбужденном или взволнованном состоянии эти олени издают звуки, похожие на лай собак — это стало причиной того, что их стали называть «лающий олень». А еще мунтжака называют «оленем с клыками» за настоящие клыки, похожие на клыки хищников. Рога у них тоже имеются. У самцов они короткие — не более 15 см.
Китайские мунтжаки — небольшие олени, их вес достигает всего 10−20 килограмм, а рост — 50 см.
«Изначально наши специалисты очень переживали за состояние оленёнка, ведь у пары это первый приплод. Для наблюдения за малышкой была даже установлена фотоловушка», — рассказали в зоопарке.
Однако переживания оказались напрасными. Девочка родилась здоровой. «Несмотря, на первые роды, Оленька и Олежек повели себя как опытные родители: в воспитании первенца у них все получалось», — отметили специалисты зоопарка.
Малышку назвали Эля. Она уже подросла и постепенно переходит с материнского молока на взрослый рацион питания.
На улицу Эля пока не выходит: прохладно. Выпустить олененка в уличный вольер, где его смогут увидеть посетители, планируют, когда он окончательно окрепнет.
Пара китайских мунтжаков приехала в Гродненский зоопарк из Парка птиц «Воробьи» в 2023 году: самец — в январе, а самка — в апреле.