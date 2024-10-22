В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака. Это кто такой?

Мунтжак— один из древнейших родов оленей. Палеонтологи считают, что они существовали 15−20 млн лет назад. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. В возбужденном или взволнованном состоянии эти олени издают звуки, похожие на лай собак — это стало причиной того, что их стали называть «лающий олень». А еще мунтжака называют «оленем с клыками» за настоящие клыки, похожие на клыки хищников. Рога у них тоже имеются. У самцов они короткие — не более 15 см.