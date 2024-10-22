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Сотрудники МВД взяли показания по поводу «фермы рабов» в Ростовской области

Полицейские опросили землевладельцев и «рабов» с фермы в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Информацию о «ферме с рабами» в Ростовской области начали проверять сотрудники полиции. Проводится опрос предполагаемых участников незаконной деятельности, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.

— Поступило сообщение о том, что на одной из ферм нарушаются права людей, им якобы не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее статью о трудовом рабстве в одном из поселков Аксайского района опубликовали на сайте «КП — Ростов-на-Дон». Сообщалось, что несколько человек трудились на полях за еду.