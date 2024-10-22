Сотрудники МВД взяли показания по поводу «фермы рабов» в Ростовской области

Информацию о «ферме с рабами» в Ростовской области начали проверять сотрудники полиции. Проводится опрос предполагаемых участников незаконной деятельности, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.
— Поступило сообщение о том, что на одной из ферм нарушаются права людей, им якобы не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев, — рассказал собеседник агентства.
Напомним, ранее статью о трудовом рабстве в одном из поселков Аксайского района опубликовали на сайте «КП — Ростов-на-Дон». Сообщалось, что несколько человек трудились на полях за еду.