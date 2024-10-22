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Пробки в Иркутске 22 октября 2024 полностью парализовали движение

Пробки в Иркутске 22 октября достигли восьми баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске 22 октября 2024 парализовали движение в центральной части города. Рабочий день только движется к завершению, а многокилометровые очереди уже образовались на улице Рабочего Штаба и на Качугском тракте.

Пробки в Иркутске 22 октября 2024.

На данный момент пробки достигли восьми баллов. Водители стоят в ожидании на улицах Карла Маркса, Партизанской, Ленина, Чкалова и Карла Либкнехта. Помимо этого невозможно проехать по Джамбула, Иркутному и Глазковскому мостам.

На Академическом мосту и плотине ГЭС никаких проблем нет, можно спокойно проехать. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске 22 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске самолет не смог вылететь в назначенное время из-за непогоды.