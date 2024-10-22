Пробки в Иркутске 22 октября 2024 полностью парализовали движение

Пробки в Иркутске 22 октября 2024 парализовали движение в центральной части города. Рабочий день только движется к завершению, а многокилометровые очереди уже образовались на улице Рабочего Штаба и на Качугском тракте.
Пробки в Иркутске 22 октября 2024.
На данный момент пробки достигли восьми баллов. Водители стоят в ожидании на улицах Карла Маркса, Партизанской, Ленина, Чкалова и Карла Либкнехта. Помимо этого невозможно проехать по Джамбула, Иркутному и Глазковскому мостам.
На Академическом мосту и плотине ГЭС никаких проблем нет, можно спокойно проехать. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске 22 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске самолет не смог вылететь в назначенное время из-за непогоды.