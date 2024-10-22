Омские заключенные активно вступают в брак

«Первая регистрация состоялась в исправительной колонии № 7, где осужденный Андрей сочетался браком с Еленой. Церемония прошла в помещении для краткосрочных свиданий и завершилась вручением молодоженам свидетельства о регистрации брака. Заместитель начальника колонии Андрей Быков подчеркнул, что такие мероприятия позитивно влияют на осужденных и помогают им в будущем адаптироваться в обществе», — рассказали в ведомстве.