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Омские заключенные активно вступают в брак

Пресс-служба УФСИН России по Омской области сообщила во вторник, 22 октября 2024 года, что в омских исправительных колониях № 7 и № 9 состоялись церемонии государственной регистрации брака.

«Первая регистрация состоялась в исправительной колонии № 7, где осужденный Андрей сочетался браком с Еленой. Церемония прошла в помещении для краткосрочных свиданий и завершилась вручением молодоженам свидетельства о регистрации брака. Заместитель начальника колонии Андрей Быков подчеркнул, что такие мероприятия позитивно влияют на осужденных и помогают им в будущем адаптироваться в обществе», — рассказали в ведомстве.

Вторая регистрация брака, как сообщается, прошла в исправительной колонии № 9. Здесь осужденный Анатолий и его возлюбленная Ксения также обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака. Администрация колонии подарила молодоженам длительное свидание в качестве свадебного подарка.