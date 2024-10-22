Повторится ли в Воронеже снежный коллапс: как чиновники готовятся к зиме

Все воронежцы помнят, какой снежной была прошлая зима. Как город утонул в сугробах, не чистились дороги и тротуары, не ходил общественный транспорт. Поэтому в преддверии новой зимы горожан особенно беспокоит вопрос: учли ли власти печальный опыт, какие выводы сделали и главное — как подготовились к предстоящему холодному сезону.
В мэрии уверяют — учли и готовимся. Так, по словам главы города Сергея Петрина, в этом году впервые ямочный ремонт провели не весной, а осенью. Это позволит лучше убирать с дорог снег.
Увеличили количество коммунальной техники в комбинатах благоустройства и конкретно — техники для уборки снега. К уже имеющимся в наличии 310 единицам коммунальной техники и оборудования город дополнительно приобретет 141 единицу на сумму в 643 миллионов. Оборудование поступит до конца этого года.
Непосредственно для содержания улиц в зимний период закупают 125 единиц, в том числе фронтальные погрузчики, тракторы, снегоуборщики, грейдеры, экскаваторы, ручная подметальная машина, прицепной пескоразбрасыватель и другие. 54 единицы этого оборудования уже находятся на складах КБУ.
Также изменятся материалы для противогололедной обработки. В горадминистрации решили увеличить объем гранулированных реагентов и частично заменить ими пескосоляную смесь. Реагенты будут использовать для обработки тротуаров в Центральном и Ленинском районах города. Химические вещества, по словам чиновников, стоят дороже пескосмеси, но позволяют сократить расходы на весеннюю уборку дорог и тротуаров.
— Горожанам, наверно, потребуется время, чтобы привыкнуть к новому виду тротуаров без привычного песка.
На дорогах пока продолжат пользоваться смесью песка и соли. Всего в этом году, по подсчетам коммунальщиков, потребуется 128 тысяч тонн средств для обработки дорог, 20% из которых уже заготовили. Реагента же планируют закупить пока 954 тонны.
Еще одна причина качественной уборки города от снега в прошлом году — недостаток рабочих в комбинатах благоустройства из-за низких зарплат. На сегодня некомплект штата составляет около 21%. В общей сложности в КБУ 315 вакансий в основном грузчиков и рабочих ручной уборки.
Для привлечения сотрудников в преддверии нового зимнего сезона в мэрии задумались над повышением уровня зарплат рабочим комбинатов. В ближайшее время администрация займется поиском средств на увеличение этой статьи расходов.