Повторится ли в Воронеже снежный коллапс: как чиновники готовятся к зиме

На дорогах пока продолжат пользоваться смесью песка и соли. Всего в этом году, по подсчетам коммунальщиков, потребуется 128 тысяч тонн средств для обработки дорог, 20% из которых уже заготовили. Реагента же планируют закупить пока 954 тонны.