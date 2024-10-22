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В Омске уже 17 школ полностью закрыты на карантин

Заболевание приводит к дистанционной учебе школьников.

В Омске снова объявили о закрытии школ. Теперь 17 образовательных учреждений не учатся полностью. Данные озвучили в департаменте образования города.

Кроме того, есть те, где образовательный процесс остановлен не во всех классах, а частично. Таких школ 53. В целом не учатся дети в 895 классах.

Если говорить о дошкольных учреждениях, то полностью не работающих нет, закрыты отдельные 23 группы. Меньше недели назад говорилось о подъеме уровня ОРВИ и пневмонии. Тогда закрыли десять школ, чтобы разобщить детей и не допустить развития заболеваемости.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что регистраций случаев COVID-19 стало меньше.

здоровье