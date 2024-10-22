В Омске уже 17 школ полностью закрыты на карантин

Если говорить о дошкольных учреждениях, то полностью не работающих нет, закрыты отдельные 23 группы. Меньше недели назад говорилось о подъеме уровня ОРВИ и пневмонии. Тогда закрыли десять школ, чтобы разобщить детей и не допустить развития заболеваемости.