В Омске уже 17 школ полностью закрыты на карантин

В Омске снова объявили о закрытии школ. Теперь 17 образовательных учреждений не учатся полностью. Данные озвучили в департаменте образования города.
Кроме того, есть те, где образовательный процесс остановлен не во всех классах, а частично. Таких школ 53. В целом не учатся дети в 895 классах.
Если говорить о дошкольных учреждениях, то полностью не работающих нет, закрыты отдельные 23 группы. Меньше недели назад говорилось о подъеме уровня ОРВИ и пневмонии. Тогда закрыли десять школ, чтобы разобщить детей и не допустить развития заболеваемости.
Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что регистраций случаев COVID-19 стало меньше.