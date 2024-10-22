«Так было в советское время»: Спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал, что студенты будут помогать чистить зимний Петербург от снега

Бороться за чистоту тротуаров в суровую петербургскую зиму теперь будут студенты. Эту новость SPB.KP.RU сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Чем-то это будет похоже на нашумевший дворник-шеринг, когда горожан приглашали подработать пару часов во время сильных снегопадов, а взамен платили — не щедро, но все же. Однако теперь нехватку бойцов лопаты и кайла планируют закрывать студентами.
— У нас заключены дополнительные контракты для того, чтобы мы могли привлекать дополнительных людей, в том числе прорабатываем вопрос о привлечении студентов, — сообщил SPB.KP.RU Бельский. — Так было в советское время. Студенты смогут поработать и дворниками. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос со студотрядами. Те, у кого есть желание заработать деньги и одновременно помочь городу, смогут выйти на уборку снега в пиковые периоды.
Уборка снега для Петербурга — тема больная. Город такой большой, а старинная архитектура такая сложная, что справиться с сугробами коммунальщикам удается не всегда. Уже два года власти экспериментируют с разными формами организации этого процесса. По словам Александра Бельского, в этом году Северная столица лучше готова к зиме и в первую очередь потому, что теперь это зона ответственности городских служб, а не частников.
— С точки зрения техники и количества людей ситуация меняется. Да, есть дефицит, но город готовится. В этом году ситуация должна исправиться кардинальным образом, горожане должны увидеть результаты реформы. У нас закончились контракты на уборку, теперь город сам убирает тротуары и не будет, так что одна компания выиграла контракты в нескольких районах и перевозит одни и те же трактора туда-сюда. Сейчас мы четко понимаем, сколько техники у нас работает. Территория города теперь не как лоскутное одеяло, кода за этот кусок отвечает одна служба, а за этот другая, — говорит председатель Законодательного собрания. — Мы понимаем, что самое сложное — это пиковое время, когда выпадает большое количество снега и его нужно убирать.