«Так было в советское время»: Спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал, что студенты будут помогать чистить зимний Петербург от снега

— С точки зрения техники и количества людей ситуация меняется. Да, есть дефицит, но город готовится. В этом году ситуация должна исправиться кардинальным образом, горожане должны увидеть результаты реформы. У нас закончились контракты на уборку, теперь город сам убирает тротуары и не будет, так что одна компания выиграла контракты в нескольких районах и перевозит одни и те же трактора туда-сюда. Сейчас мы четко понимаем, сколько техники у нас работает. Территория города теперь не как лоскутное одеяло, кода за этот кусок отвечает одна служба, а за этот другая, — говорит председатель Законодательного собрания. — Мы понимаем, что самое сложное — это пиковое время, когда выпадает большое количество снега и его нужно убирать.