В Омске уже 11 дорожных камер фиксируют непристегнутый ремень

Кроме того, с 17 октября 2024 года на на 598-м км федеральной автодороги Омск — Тюмень, в районе стелы Омского района, на установленном ранее комплексе фото- и видеофиксации дополнительно введена функция по выявлению использования телефона во время движения. Как добавили в Минрегбезопасности, в сутки фиксируется от 20 до 30 таких нарушений, штраф составляет 1 500 рублей.