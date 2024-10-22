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В Омске уже 11 дорожных камер фиксируют непристегнутый ремень

Специалисты омского Министерства региональной безопасности совместно с БУ «Безопасный регион» провели работы по увеличению функционала ранее установленных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как заявили в министерстве, в настоящее время в Омске 11 камер фиксируют в автоматическом режиме нарушения, связанные с правилами применения ремней безопасности и использования мобильного телефона во время движения транспортного средства. Их адреса не называются.

В 2024 году нарушение фиксировалось уже более 35 тысяч раз, омичам выписано штрафов на 20,5 миллиона рублей, взыскано 17 миллионов рублей.

В текущем году за непристегнутый ремень безопасности вынесено 35 327 постановлений на сумму 20,5 млн рублей, из них взыскано более 17,2 млн рублей.

Кроме того, с 17 октября 2024 года на на 598-м км федеральной автодороги Омск — Тюмень, в районе стелы Омского района, на установленном ранее комплексе фото- и видеофиксации дополнительно введена функция по выявлению использования телефона во время движения. Как добавили в Минрегбезопасности, в сутки фиксируется от 20 до 30 таких нарушений, штраф составляет 1 500 рублей.