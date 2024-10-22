На Урал надвигается теплый атмосферный фронт

В Свердловскую область придет потепление. Причиной тому послужил надвигающийся атмосферный фронт. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— В ночь на вторник над Свердловской областью преобладает умеренно-холодная воздушная масса, поступившая в регион накануне. Практически по всей области ночные температуры отрицательны. Исключение могут составить только самые западные районы, к которым подходит теплый атмосферный фронт, — рассказал синоптик.
Днем 22 октября в регион поступит порция теплой воздушной массы. Она распространится по северной периферии антициклона. Однако прогрев будет незначительным из-за облачности.
Во второй половине 22 октября через область с северо-запада поступит холодный фронт. 23 числа в Екатеринбурге потеплеет до +8 градусов. 24 октября воздух прогреется до +7 градусов. На следующий день похолодает до +6 градусов. 26 числа столбики термометров опустятся до +5 градусов. 27 октября похолодает до +4. А 26 числа похолодает до +3.