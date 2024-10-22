На Урал надвигается теплый атмосферный фронт

Во второй половине 22 октября через область с северо-запада поступит холодный фронт. 23 числа в Екатеринбурге потеплеет до +8 градусов. 24 октября воздух прогреется до +7 градусов. На следующий день похолодает до +6 градусов. 26 числа столбики термометров опустятся до +5 градусов. 27 октября похолодает до +4. А 26 числа похолодает до +3.