В Москве дали старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В последние годы в Москве прокладываются новые ветки метро, создаются станции, оборудованные в соответствии с самыми современными технологиями. В результате повышаются комфортность перемещения по городу, доступность отдельных районов столицы, в том числе и тех, где ведется активное жилищное строительство.