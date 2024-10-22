В Москве дали старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Старт строительству дал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он отметил, что востребованность станции очень велика. Уже в первые дни после запуска ожидается объем перевозок — более 24 тысяч пассажиров. Благодаря новой линии улучшится транспортное обеспечение около миллиона жителей российской столицы.
Для проходки тоннеля используют десятиметровый щит тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Лилия». Он должен пройти 850 метров со скоростью от пяти до шести метров в сутки. Таким образом, строительство объекта займет около пяти месяцев.
Собянин отметил, что применение больших щитов при прокладывании новых линий метро значительно сокращает и сроки, и стоимость проведения таких работ.
В последние годы в Москве прокладываются новые ветки метро, создаются станции, оборудованные в соответствии с самыми современными технологиями. В результате повышаются комфортность перемещения по городу, доступность отдельных районов столицы, в том числе и тех, где ведется активное жилищное строительство.