Воронежцу удалили аппендикс, вросший в просвет слепой кишки

В Воронежской облбольнице № 1 пациенту удалили «вросший» аппендикс.
С необычным случаем обратился 26-летний мужчина. Воронежец жаловался на периодические боли в правой подвздошной области. И врачи, проведя исследование — колоноскопию, признаков опухоли не обнаружили, зато нашли у больного аномалию кишечника. Плотное полиповидное образование размером 3×1 см в куполе слепой кишки оказалось «вросшим» аппендиксом.
— Это редкое состояние, когда аппендикс «выворачивается» в просвет слепой кишки, требует обязательного хирургического удаления, так как при воспалении отростка может произойти повреждение кишечника, что чревато более сложной и травматичной операцией, — рассказал заведующий эндоскопическим отделением ВОКБ № 1 Александр Жуков. — В итоге патологию устранили последовательно гастрохирурги и эндоскописты: лапароскопически визуализировали купол слепой кишки, затем провели пациенту колоноскоп с лигатурой, наложили ее на основание аппендикса и удалили отросток. Операция прошла успешно, на третьи сутки пациента уже выписали.