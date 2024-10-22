Воронежцу удалили аппендикс, вросший в просвет слепой кишки

— Это редкое состояние, когда аппендикс «выворачивается» в просвет слепой кишки, требует обязательного хирургического удаления, так как при воспалении отростка может произойти повреждение кишечника, что чревато более сложной и травматичной операцией, — рассказал заведующий эндоскопическим отделением ВОКБ № 1 Александр Жуков. — В итоге патологию устранили последовательно гастрохирурги и эндоскописты: лапароскопически визуализировали купол слепой кишки, затем провели пациенту колоноскоп с лигатурой, наложили ее на основание аппендикса и удалили отросток. Операция прошла успешно, на третьи сутки пациента уже выписали.