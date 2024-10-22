Росприроднадзор обеспокоен загрязнением рек Башкирии

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рекомендует министерству природопользования и экологии Башкирии уменьшить выдачу разрешений на пользование водоемами региона. В надзорном ведомстве полагают, что их большое число приводит к высокой техногенной нагрузке на водные объекты и их загрязнению.