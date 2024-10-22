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Росприроднадзор обеспокоен загрязнением рек Башкирии

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рекомендует министерству природопользования и экологии Башкирии уменьшить выдачу разрешений на пользование водоемами региона. В надзорном ведомстве полагают, что их большое число приводит к высокой техногенной нагрузке на водные объекты и их загрязнению.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Росприроднадзоре считают, что основными загрязнителями водных артерий являются муниципальные унитарные предприятия, сбрасывающие 75% сточных вод.

«Управление добивается в судебном порядке снижения сбросов у таких предприятий, как ГУП “Уфаводоканал”, МУП “Водоканал” (Белорецк), ООО ЖКХ “Шемяк” (бывший МУП) и другие предприятия ЖКХ, очистным сооружениям которых требуется модернизация», — добавили в ведомстве.

Всего минэкологии выдало 956 документов на право водопользования, в том числе для водозабора, сброса сточных вод, рекреации, размещения стоянок для плавсредств, добычи песчано-гравийной смеси и полезных ископаемых и других целей.

экология