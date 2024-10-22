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Цены на отдых в санаториях Беларуси выросли в 2024 году на 5%

Директор республиканского центра по оздоровлению назвал стоимость стандартного номера в санаториях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Отдых в белорусских санаториях пользуется спросом, большую часть 2024 года они были заполнены на 100%, пишет Sputnik.by.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал журналистам, что «на протяжении последних двух-трех лет соотношение 70% — белорусы, 30% — иностранные граждане».

Он отметил, что за девять месяцев 2024 года 600 тысяч граждан Беларуси прошли оздоровление с использованием льгот и средств республиканского бюджета, а также фонда государственного социального страхования.

Белорусские санатории на протяжении большей части девяти месяцев заполнялись на 100%.

Болбатовский сообщил, что один койко-день в стандартной реализации — двухместном номере стоит 110 рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом — в пределах 5%.

Тем временем Беларусь и РФ определятся с тарифами и ценой на газ по новому контракту в 2025-м.

Ранее Совмин Беларуси определил виды деятельности для заключения договоров страхования.

Кстати, мы собрали новшества транспортного налога в Беларуси: льгота для военных, плюс три года для дорогих автомобилей, кому налог не начислят.