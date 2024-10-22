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Лидер Judas Priest Роб Хэлфорд рассказал, кого из поп-певиц сейчас слушает

Фронтмен метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд слушает Леди Гагу и Чаппелл Рон. По словам артиста, даже на смертном одре он будет «трясти головой» под хит Гаги Paparazzi (2008).

Источник: Звук

Фронтмен метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд слушает Леди Гагу и Чаппелл Рон. По словам артиста, даже на смертном одре он будет «трясти головой» под хит Гаги Paparazzi (2008).

В беседе с Houston Chronicle Хэлфорд также лестно отозвался о Мадонне и Тейлор Свифт. Музыкант объяснил, что поп-песни по большей части «необязательны», так как их очень много, но могут быть и «гигантскими».

Ранее Роб рассказывал, что исполнил бы с Леди Гагой на сцене ее композицию Born This Way (2011).

Недавно певец заявил, что Judas Priest пока не готовы завершать карьеру.