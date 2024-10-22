Лидер Judas Priest Роб Хэлфорд рассказал, кого из поп-певиц сейчас слушает

Фронтмен метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд слушает Леди Гагу и Чаппелл Рон. По словам артиста, даже на смертном одре он будет «трясти головой» под хит Гаги Paparazzi (2008).
В беседе с Houston Chronicle Хэлфорд также лестно отозвался о Мадонне и Тейлор Свифт. Музыкант объяснил, что поп-песни по большей части «необязательны», так как их очень много, но могут быть и «гигантскими».
Ранее Роб рассказывал, что исполнил бы с Леди Гагой на сцене ее композицию Born This Way (2011).
Недавно певец заявил, что Judas Priest пока не готовы завершать карьеру.