В Ростове-на-Дону на месяц перекроют Береговую и еще несколько улиц

Несколько улиц Ростова-на-Дону на месяц перекроют в связи с работами на газопроводе. Об этом пешеходов и водителей предупреждает городской департамент автодорог.
Ограничения с 23 октября до 23 ноября 2024 года:
для пешеходов: на участке вдоль Береговой, 23А, в районе Калининградской, 52а и Народного Ополчения, 35.
для водителей:
— на пересечении Калининградской и Ковалевской;
— на улице Народного Ополчения, между домами № 35 и 39;
— на 30-линии, 26.
Ограничения с 24 октября до 24 ноября 2024 года:
для водителей: на Социалистической, между домами № 114 и 116.
Добавим, также в донской столице ограничат движение по улице Красноармейской.