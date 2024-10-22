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В Ростове-на-Дону на месяц перекроют Береговую и еще несколько улиц

Несколько улиц в Ростове частично перекроют для пешеходов и водителей.

Источник: Комсомольская правда

Несколько улиц Ростова-на-Дону на месяц перекроют в связи с работами на газопроводе. Об этом пешеходов и водителей предупреждает городской департамент автодорог.

Ограничения с 23 октября до 23 ноября 2024 года:

для пешеходов: на участке вдоль Береговой, 23А, в районе Калининградской, 52а и Народного Ополчения, 35.

для водителей:

— на пересечении Калининградской и Ковалевской;

— на улице Народного Ополчения, между домами № 35 и 39;

— на 30-линии, 26.

Ограничения с 24 октября до 24 ноября 2024 года:

для водителей: на Социалистической, между домами № 114 и 116.

Добавим, также в донской столице ограничат движение по улице Красноармейской.