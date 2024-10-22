Количество ДТП будет влиять на стоимость автостраховки

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует усовершенствовать систему «бонус-малус» по обязательному автострахованию, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Система используется при расчете стоимости страховки, которую клиент платит страховщику в зависимости от истории страховых случаев. Класс «бонус-малус» возрастает при безаварийной езде и понижается в случае аварии по вине клиента. Соответственно, чем выше класс «бонус-малус», тем дешевле страховка. Текущая система действует с 2007 года и состоит из 15 классов: 13 основных классов и классов «0» и «М».
Важным нововведением станет учет в системе «бонус-малус» не только количества страховых случаев, но и тяжести причиненного ущерба. Например, если ущерб от аварии составил менее 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) или участники ДТП оформили страховой случай с помощью «Европротокола» (максимальная выплата — 100 МРП или 369 200 тенге в 2024 году), то для виновника аварии надбавка к стоимости страховки при следующем заключении страхового договора будет меньше, чем надбавка для виновника аварии, причинившего крупный ущерб — 200 МРП и более.
Новая система будет также учитывать соблюдение водителями правил дорожного движения при вождении. Если водитель, совершивший ДТП, имеет штрафы, например, за превышение скорости движения на 40 и более км/ч, выезд на встречную сторону движения или создание аварийной обстановки, то при заключении следующего страхового договора его класс «бонус-малус» уменьшится автоматически. Административные и уголовные правонарушения будут учитываться только при наличии в совокупности трех и более нарушений ПДД в течение одного года.
«Подобный опыт применяется во многих странах мира для стимулирования водителей к аккуратному вождению и соблюдению правил и культуры вождения».
Проектом также предлагается распространить систему «бонус-малус» на водителей, управляющих автомобилем в присутствии страхователя или застрахованного на основании трудового или иного договора, включая каршеринг.
С полным текстом проекта постановления правления агентства «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования страховой деятельности» можно ознакомиться на интернет-портале «Открытые НПА».