Количество ДТП будет влиять на стоимость автостраховки

Важным нововведением станет учет в системе «бонус-малус» не только количества страховых случаев, но и тяжести причиненного ущерба. Например, если ущерб от аварии составил менее 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) или участники ДТП оформили страховой случай с помощью «Европротокола» (максимальная выплата — 100 МРП или 369 200 тенге в 2024 году), то для виновника аварии надбавка к стоимости страховки при следующем заключении страхового договора будет меньше, чем надбавка для виновника аварии, причинившего крупный ущерб — 200 МРП и более.